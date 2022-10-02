Ismael, derbiden yine bir puanla ayrıldı

Türkiye kariyerindeki ikinci derbi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sahadan yine bir puanla ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ismael, derbiden yine bir puanla ayrıldı
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02 Ekim 2022 23:19
Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

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