Ismael'den teknik ekibe 3 transfer

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki teknik ekibini genişletiyor.



Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanya karşısında alınan galibiyet ve sergilenen futbol yüzleri güldürürken, Valerien İsmael'in ekibine analist olarak Nathan Kirby de dahil oldu.



Kirby'nin yanı sıra yardımcı antrenör Adam Murray ve atletik performans antrenörü Jonathan Northeast'in yer aldığı ekibe sezon sonu bir başka atletik performans antrenörü Jack Riley'in katılması bekleniyor





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