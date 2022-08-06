Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Fransız çalıştırıcı hedeflerini anlatırken, kendisi için açılan 'Terminatör' temalı pankartı da yorumladı.



Valerien Ismael, "Sistemimiz değişti ama aynı oyuna devam edeceğiz. Agresif, ikili mücadele kazanma arzusu, baskı, yüksek tempo. Geçen hafta bu görüntüye iyi başladık. 1. dakikadan itibaren niyetimizi belli ederek başlayacağız" ifadesini kullandı.



TERMİNATÖR AÇIKLAMASI



Vodafone Park'ta açılan pankartla ilgili olarak ise Fransız çalıştırıcı, "Umarım pankartta yazıldığı gibi terminatör gibi savaşır ve galibiyete ulaşırız" dedi.



"GENÇLERDEN İYİ PERFORMANS BEKLİYORUZ"



Beşiktaş Teknik Direktörü genç oyunculara fırsat verdiğini ifade etti ve Kartal Kayra Yılmaz tercihi için ise şu sözleri sarf etti:



Geçen sezon buraya geldiğimde çok iyi gençlere sahip olduğumuzu gördük. Akademimizin iyi iş çıkardığını hep söylüyorum. Bununla gurur duymalıyız. Gençlere fırsat veriyoruz. İyi performans göstermelerini istiyoruz. Her futbolcu kendi performansından sorumludur. Umarım Kartal Kayra iyi performans gösterir.





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