VALERIEN ISMAEL'DEN ONAY

"KULÜP KAZANACAKSA AYRILABİLİR"

Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Eintracht Frankfurt arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Alman kulübü, Rıdvan için 6.5 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Kulüplerin anlaşmaya artık çok yakın olduğu ve ıslak imzaların birkaç gün içinde atılacağı belirtildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kulüp menfaatleri doğrultusunda Rıdvan'ın satışına onay verdiği ifade edildi. Fransız hocanın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Rıdvan'ın kulübe ciddi bir bonservis kazandırarak gitme şansı yakalamasının önemli olduğunu söylediği öğrenildi.Rıdvan'ın takımdaki en önemli isimlerden olduğuna vurgu yapan Ismael'in,ifadelerini kullandığı aktarıldı.