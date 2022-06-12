Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Eintracht Frankfurt arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.
UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Alman kulübü, Rıdvan için 6.5 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Kulüplerin anlaşmaya artık çok yakın olduğu ve ıslak imzaların birkaç gün içinde atılacağı belirtildi.
VALERIEN ISMAEL'DEN ONAY
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kulüp menfaatleri doğrultusunda Rıdvan'ın satışına onay verdiği ifade edildi. Fransız hocanın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Rıdvan'ın kulübe ciddi bir bonservis kazandırarak gitme şansı yakalamasının önemli olduğunu söylediği öğrenildi.
"KULÜP KAZANACAKSA AYRILABİLİR"
Rıdvan'ın takımdaki en önemli isimlerden olduğuna vurgu yapan Ismael'in, "Rıdvan'ın yetenekleri ve değeri ortada ancak kulüp bu satıştan ciddi bir bonservis kazanacaksa ayrılabilir. Elbette yerini doldurmak zorundayız. Rıdvan gibi hem sol çizgide oynayan hem de içeri girerek orta sahaya yardım eden bir oyuncu transfer etmemiz gerekecek. Rıdvan giderse temposu ve enerjisi yüksek bir oyuncuyu en kısa sürede kadromuza katmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Alman kulübü, Rıdvan için 6.5 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Kulüplerin anlaşmaya artık çok yakın olduğu ve ıslak imzaların birkaç gün içinde atılacağı belirtildi.
VALERIEN ISMAEL'DEN ONAY
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kulüp menfaatleri doğrultusunda Rıdvan'ın satışına onay verdiği ifade edildi. Fransız hocanın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Rıdvan'ın kulübe ciddi bir bonservis kazandırarak gitme şansı yakalamasının önemli olduğunu söylediği öğrenildi.
"KULÜP KAZANACAKSA AYRILABİLİR"
Rıdvan'ın takımdaki en önemli isimlerden olduğuna vurgu yapan Ismael'in, "Rıdvan'ın yetenekleri ve değeri ortada ancak kulüp bu satıştan ciddi bir bonservis kazanacaksa ayrılabilir. Elbette yerini doldurmak zorundayız. Rıdvan gibi hem sol çizgide oynayan hem de içeri girerek orta sahaya yardım eden bir oyuncu transfer etmemiz gerekecek. Rıdvan giderse temposu ve enerjisi yüksek bir oyuncuyu en kısa sürede kadromuza katmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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