Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 2 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili planlamalarına devam ediyor. Fransız çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin savunma kurgusu ile ilgili özel planlar yaptı.
RENNES MAÇI REFERANS OLDU
Ismael rakiplerinin tüm maçlarını tek tek izlerken; özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele Beşiktaş'ın hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe savunmanın arkasına atılan topta 2 benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor.
DİKEY VE PARALEL KOŞULAR İSTEDİ
Fransız teknik direktör Valerien Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından vurmayı hedefliyor. Bu kapsamda kilit rol oluşturan birçok oyuncu var. Tecrübeli çalıştırıcı; özellikle Muleka, Redmond ve Weghorst savunmanın arkasına dikey ve paralel koşular yapmalarını istedi.
ISMAEL'İN GOL PLANI
Ismael, "Fenerbahçe savunmasının arkasına hızlı şekilde taşıyacağımız toplar bizi golle buluşturacak" ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca antrenmanlarda bu taktiği uygulamalı olarak çalıştıran Valerien Ismael, rakibin Pazar akşamı oynanacak derbide 3'lü savunma ile sahaya çıkması halinde özellikle kanatları çok daha verimli kullanacağını düşünüyor.
RENNES MAÇI REFERANS OLDU
Ismael rakiplerinin tüm maçlarını tek tek izlerken; özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele Beşiktaş'ın hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe savunmanın arkasına atılan topta 2 benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor.
DİKEY VE PARALEL KOŞULAR İSTEDİ
Fransız teknik direktör Valerien Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından vurmayı hedefliyor. Bu kapsamda kilit rol oluşturan birçok oyuncu var. Tecrübeli çalıştırıcı; özellikle Muleka, Redmond ve Weghorst savunmanın arkasına dikey ve paralel koşular yapmalarını istedi.
ISMAEL'İN GOL PLANI
Ismael, "Fenerbahçe savunmasının arkasına hızlı şekilde taşıyacağımız toplar bizi golle buluşturacak" ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca antrenmanlarda bu taktiği uygulamalı olarak çalıştıran Valerien Ismael, rakibin Pazar akşamı oynanacak derbide 3'lü savunma ile sahaya çıkması halinde özellikle kanatları çok daha verimli kullanacağını düşünüyor.
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