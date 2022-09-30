Ismael'den özel plan; 'Bize gol getirir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe'yi yumuşak karnından vurma planı yapıyor. İşte Ismael'in planı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ismael'den özel plan; 'Bize gol getirir'
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30 Eylül 2022 09:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, 2 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili planlamalarına devam ediyor. Fransız çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin savunma kurgusu ile ilgili özel planlar yaptı.

RENNES MAÇI REFERANS OLDU

Ismael rakiplerinin tüm maçlarını tek tek izlerken; özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele Beşiktaş'ın hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe savunmanın arkasına atılan topta 2 benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor.

DİKEY VE PARALEL KOŞULAR İSTEDİ

Fransız teknik direktör Valerien Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından vurmayı hedefliyor. Bu kapsamda kilit rol oluşturan birçok oyuncu var. Tecrübeli çalıştırıcı; özellikle Muleka, Redmond ve Weghorst savunmanın arkasına dikey ve paralel koşular yapmalarını istedi.

ISMAEL'İN GOL PLANI

Ismael, "Fenerbahçe savunmasının arkasına hızlı şekilde taşıyacağımız toplar bizi golle buluşturacak" ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca antrenmanlarda bu taktiği uygulamalı olarak çalıştıran Valerien Ismael, rakibin Pazar akşamı oynanacak derbide 3'lü savunma ile sahaya çıkması halinde özellikle kanatları çok daha verimli kullanacağını düşünüyor.



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