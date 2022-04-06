Ismael'den Montero'ya: "Bu kadar pas hatası olmaz"

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael, Montero ile oyunu hakkında birebir görüşme yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ismael'den Montero'ya: 'Bu kadar pas hatası olmaz'
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06 Nisan 2022 13:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Trabzonspor maçı sonrasında Montero'yu tebrik etti.

Futbolculuğu döneminde kendisi de bir stoper olan İsmael, 16 pas hatasına vurgu yaparak, "Pas hatalarını en aza indirmen gerekiyor. Bu oyunda sana yer var ama gelişime açık bir Montero'ya daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Ismael, "Bire bir savunmanı çok beğendim. Ayaklarını daha seri kullanabilirsin" sözlerini kullandı.

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