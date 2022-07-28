"TAKIMA VE OYUNCULARA KEFİLİM"

"BU TAKIM BÜYÜK ZAFERLER KOVALAYACAK"

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PERFORMANSI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, hazırlık maçlarındaki performansları hakkında konuştu. Fransız çalıştırıcı, taraftarlara mesaj verdi ve kendilerine güvenmelerini istedi.Endişeye gerek olmadığını anlatan Ismael, "Çok yoğun tempoda uzun süreli bir kamp dönemi geçirdik. Oyunculara aşırı yükleme yaptık. Bu nedenle hazırlık maçlarında yorgunluk gözler önündeydi. Ben bu takıma ve oyunculara kefilim" ifadesini kullandı.Kamp süresince oyunculardan istediği verimi aldığını da belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, "Performans anlamında zorlu idmanlar yaptık ve kondisyon olarak şu an en fit seviyelerdeyiz. Yeni sezonda mücadele eden ve sadece kazanmayı düşünnen bir Beşiktaş izlettirmek istiyoruz. Lige az bir süre kaldı. Taktik çalışmalar yapacağız. Taraftarımızın gücünü yanımızda istiyoruz. Beşiktaş, büyük zaferler kovalayacak ve şampiyonluk için oynayacak" dedi.Avusturya kampında Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş daha sonra Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz karşısında 1-0 gülen siyah-beyazlılar daha sonra Wolverhampton'a 3-0 yenildi ve son maçında da Alaves'e 2-1 kaybetti. Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.