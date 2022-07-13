Ismael'den Ghezzal'a yeni rol

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael'in sisteminde kritik bir role sahip.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ismael'den Ghezzal'a yeni rol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2022 11:16
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda 8 gol, 17 asistle büyük katkı vermişti. Geçtiğimiz yıl takımdaki genel düşüşten etkilenen Cezayirli yıldız, 4 gol, 7 asistte kalmıştı. Bu sezon Ghezzal için çok farklı olacak gibi gözüküyor.



YENİ ROL

Teknik direktör Valerien Ismael, tecrübeli oyuncuyu kanat yerine, merkezde görevlendirmeye hazırlanıyor. Ismael oyuncusuna bu konudaki görüşlerini iletirken, idmanlarda da yeni mevkisi yönünde çalışmalar yaptırıyor. 3-4-3 formatını esnetip 3-4-1-2 oynatmayı planladığı belirtilen Fransız teknik adam, oyuncusunun yüksek top tekniği ve oyun zekasından faydalanmayı düşünüyor. Ismael, atak başlangıçlarında topun Ghezzal'le buluşturulmasını istiyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ