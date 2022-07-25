Ismael'den Ersin'e hatalı gol mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wolverhampton maçında hatalı gol yiyen Ersin Destanoğlu ile görüştü ve moral verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ismael'den Ersin'e hatalı gol mesajı
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25 Temmuz 2022 09:05
Beşiktaş'ta Wolverhampton maçından sonra eleştiri toplayan isimlerden biri de ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Ersin Destanoğlu oldu. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Ersin ile bir görüşme yaptı.

ERSİN'E MORAL DESTEĞİ VERDİLER

Genç kaleci özellikle İngiliz ekibinin attığı ilk golde ciddi bir hata yaparken ikinci yarıda yerini Emre Bilgin'e bırakmıştı. Siyah-beyazlı teknik heyetin müsabakadan sonra Ersin'e moral desteği verdiği aktarıldı.

"HER HATA BİR TECRÜBE"

Valerien Ismael ve yardımcılarının, her hatanın bir tecrübe olduğunu belirterek, başarılı file bekçisine moral aşıladıkları vurgulandı.



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