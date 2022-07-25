ERSİN'E MORAL DESTEĞİ VERDİLER

"HER HATA BİR TECRÜBE"

Beşiktaş'ta Wolverhampton maçından sonra eleştiri toplayan isimlerden biri de ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Ersin Destanoğlu oldu. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Ersin ile bir görüşme yaptı.Genç kaleci özellikle İngiliz ekibinin attığı ilk golde ciddi bir hata yaparken ikinci yarıda yerini Emre Bilgin'e bırakmıştı. Siyah-beyazlı teknik heyetin müsabakadan sonra Ersin'e moral desteği verdiği aktarıldı.Valerien Ismael ve yardımcılarının, her hatanın bir tecrübe olduğunu belirterek, başarılı file bekçisine moral aşıladıkları vurgulandı.