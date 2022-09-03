DELE ALLI, ANKARAGÜCÜ MAÇINDA GOL ATMAK İSTİYOR

ISMAEL İLE İYİ BİR İLETİŞİM KURDU

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.Antrenmanlardaki neşeli görüntüsüyle dikkatleri üstüne çeken Dele Alli, Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyecek. Sivasspor maçında 78 dakika süre alan Dele Alli, siyah-beyazlı formayla çıkacağı ilk deplasmanda gol katkısı vermek istiyor.Öte yandan Fransız teknik adam Valerien Ismael ile Dele Alli, şimdiden iyi bir iletişim kurdu. Ismael, futbolcunun adaptasyon sürecini çabuk atlatabilmesi için yakından ilgileniyor. Yine Ismael'in yardımcıları da Alli ile sık sık konuşmalar yapıyor.