Ismael'den Beşiktaş tespiti: 'Fizik kapasite yetersiz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.



Fransız teknik adam, siyah-beyazlı kulüpten ilk teklif aldığı andan itibaren yaklaşık iki haftadır takımın eski maçlarını izleyerek analiz etti. Yardımcılarıyla birlikte yaptığı analizlerde özellikle maçların son bölümlerinde ciddi şekilde fiziksel düşüş yaşandığını tespit eden Ismael, kondisyonu da yeterli bulmadı.



DÜZ KOŞUYU BIRAK İSTASYONA BAK



Siyah-beyazlılarla iki antrenmana çıkan 46 yaşındaki teknik direktör, takımın fizik ve kondisyonunu iyileştirmek için özel çalışma programı hazırladı. Ismael, dünkü idmanda düz koşuyu es geçerken direkt istasyon çalışması yaptırarak oyuncularına antrenmanların çok yorucu ve sert geçeceğinin mesajını verdi.





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