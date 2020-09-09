Ismael Coulibaly'nin İngiltere hayali suya düştü

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralanacağı ortaya çıktı.



Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu ancak gerek oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı, gerekse de İngiltere'ye AB dışı bir futbolcunun gelerek ülkede çalışma izni almasının kolay olmaması yüzünden bu transfer nihayete erememişti. Coulibaly'nin bonservisinin Sheffield United tarafından satın alınacağı belirtilirken kulübün yakın ilişkiler içinde olduğu Belçika'nın Beerschot takımına kiralanacağı Norveç gazetesi Sarpsborg Arbeiderblad'da yer aldı.



Öte yandan oyuncunun Galatasaray'ın gündemine geldikten sonra transferin gerçekleşmeme nedeninin ise Coulibaly'nin bonservisini elinde bulunduran Sarpsborg kulübünün fiyat yükseltmesi olduğu belirtiliyor.



"GALATASARAY GURUR VERİCİ"



19 yaşındaki Koulibaly, Galatasaray iddiaları üzerine kısa süre önce şu sözleri sarf etmişti:



"Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak, çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum. Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha da konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim."



