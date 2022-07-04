BİRİNCİ FORVET WEGHORST

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

WEGHORST'UN KARİYERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon öncesinde futbolcularını şampiyonluk parolasıyla hazırlarken, Fransız çalıştırıcıdan transfer için de bir hamle geldi. Ismael, Wout Weghorst ile telefonda yeni bir görüşme yaptı.Yeni sezon öncesi Weghorst ile görüşen Ismael, Hollandalı golcüye beklentilerini anlattı. Ismael, futbolcuya birinci forveti olacağını da ifade etti. Ismael daha önceki görüşmede oyuncuya, "Buraya gelirsen gol kralı olursun" demişti.Beşiktaş yöneticileri, Weghorst'u yeni sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek için çaba harcıyor. Valerien Ismael, büyük bir sürpriz olmaz ve Weghorst gelirse forvet hattında Cenk Tosun ile birlikte Hollandalıya yer verecek.Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.