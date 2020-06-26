Isla'nın ayrılığındaki detay; Paraların yattığını Gustavo'dan öğrendi

Mauricio Isla olayının perde arkası açıklandı Yönetim, Şilili yıldıza 7 ay ödeme yapmazken, Gustavo'nun alacakları tam olarak hesabındaydı. Bunu Samandıra'da takım arkadaşından öğrenen Isla ipleri kopardı

Haber; Sabah
Isla'nın ayrılığındaki detay; Paraların yattığını Gustavo'dan öğrendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 08:45
Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasının ardındaki sır perdesi aralandı! Şilili oyuncunun takım içinde yaşadığı bir olay dolayısıyla ipleri tamamen kopardığı bildirildi.  Sabah Gazetesi'nin özel haberi şu şekilde...

Sarı-lacivertli yönetim ödemelerde sıkıntı yaşanan süreçte, maaşları eşit şekilde ödemek yerine, kendileri açısından önemli oyuncuların paralarını yatırmayı tercih etti. Örneğin Luiz Gustavo'nun maaşı tam olarak ödenirken, Isla'ya son 7 aylık maaşı yatırılmadı.

EL SIKIŞILDI VE AYRILDI

Şilili oyuncu bir gün Samandıra'da maaşların aksaması dolayısıyla yaşadığı sıkıntıyı Gustavo ile paylaştı. Brezilyalı defans, kendisinin maaşının yattığını söyledi. Bunu öğrenen Isla hakkını FIFA'da arayacağını belirtti. Bu isyanın ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyla pazarlık masasına oturdu. Isla lig bitmeden gitme izni verilmesi üzerine yönetimle el sıkışıp ayrıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için