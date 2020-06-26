Isla'nın ayrılığındaki detay; Paraların yattığını Gustavo'dan öğrendi

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasının ardındaki sır perdesi aralandı! Şilili oyuncunun takım içinde yaşadığı bir olay dolayısıyla ipleri tamamen kopardığı bildirildi. Sabah Gazetesi'nin özel haberi şu şekilde...



Sarı-lacivertli yönetim ödemelerde sıkıntı yaşanan süreçte, maaşları eşit şekilde ödemek yerine, kendileri açısından önemli oyuncuların paralarını yatırmayı tercih etti. Örneğin Luiz Gustavo'nun maaşı tam olarak ödenirken, Isla'ya son 7 aylık maaşı yatırılmadı.



EL SIKIŞILDI VE AYRILDI



Şilili oyuncu bir gün Samandıra'da maaşların aksaması dolayısıyla yaşadığı sıkıntıyı Gustavo ile paylaştı. Brezilyalı defans, kendisinin maaşının yattığını söyledi. Bunu öğrenen Isla hakkını FIFA'da arayacağını belirtti. Bu isyanın ardından harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyla pazarlık masasına oturdu. Isla lig bitmeden gitme izni verilmesi üzerine yönetimle el sıkışıp ayrıldı.



