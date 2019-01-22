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''Islam Slimani'yi transfer etmesinler''

Fenerbahçe'nin tartışılan golcüsü için İngiltere'den flaş bir transfer yorumu geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Islam Slimani'yi transfer etmesinler''
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22 Ocak 2019 17:49
Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan Islam Slimani için İngiltere'den transfer yorumu geldi.

İsmi devre arası transfer döneminde Championship ekibi Aston Villa ile anılan Slimani için İngiliz gazeteci Crippy Cooke, bir yazı kaleme aldı.

''EN İYİ ZAMANINDA DEĞİL, ZATEN UCUZ DA DEĞİL''

Cooke, Cezayirli forvetin transfer sürecini değerlendirirken ''Fenerbahçe, sezon başında Leicester'dan Slimani'yi kiraladı ancak İstanbul'da çok zorluk yaşıyor. Eğer kiralık sözleşmesini feshederse Aston Villa ile anlaşacağı söyleniyor. Ancak Villa'nın Slimani'yi almasına gerek yok. 30 yaşındaki forvet, kesinlikle en iyi zamanında değil. Ayrıca Slimani transferi ucuza kapanmayacaktır. Leicester'da aldığı para ortada. Hem Garry Cahill hem Slimani alınacaksa Slimani'yi almayın derim.'' şeklinde konuştu.

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