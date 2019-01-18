Islam Slimani'yi bu sefer de İspanya'dan istediler!

DABBUR SEZON SONU GELECEK, ALTERNATİF ARANIYOR

SLIMANI ÜMRANİYESPOR MAÇINDA ISLIKLANDI

'de her geçen gün hakkındaki eleştirilerin dozu artaniçin İspanya'dan çok şaşırtan bir haber geldi.Marca Gazetesi'nin özel haberinde, sezon sonuna kadar takımda alternatif olacak bir forvet aradığı belirtilen Sevilla'da gündeme gelen ilk ismin Islam Slimani olduğu belirtildi.Haberin detayında Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin'in futbol direktörü Joaquin Caparros'tan kısa dönemde çözüm olacak bir forvet transferi istediği ve bu bağlamda Islam Slimani ismine yönelindiği kaydedildi.RB Salzburg'tan golcü Munas Dabbur ile anlaşan Sevilla, oyuncunun sezon sonunda takıma katılacak olması nedeniyle alternatif arayışına başladı.Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Cezayirli golcü, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmada kaçırdığı goller sonrasında taraftardan tepki gördü.Bu sezon 21 karşılaşmada 1687 dakika oyunda kalan 30 yaşındaki golcü, sadece 4 gol attı.