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Islam Slimani'yi bu sefer de İspanya'dan istediler!

Fenerbahçe'de eleştirilere maruz kalan Islam Slimani'nin adı Aston Villa'nın ardından Sevilla ile anılmaya başlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Islam Slimani'yi bu sefer de İspanya'dan istediler!
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18 Ocak 2019 17:16
Fenerbahçe'de her geçen gün hakkındaki eleştirilerin dozu artan Islam Slimani için İspanya'dan çok şaşırtan bir haber geldi.

Marca Gazetesi'nin özel haberinde, sezon sonuna kadar takımda alternatif olacak bir forvet aradığı belirtilen Sevilla'da gündeme gelen ilk ismin Islam Slimani olduğu belirtildi.

DABBUR SEZON SONU GELECEK, ALTERNATİF ARANIYOR

Haberin detayında Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin'in futbol direktörü Joaquin Caparros'tan kısa dönemde çözüm olacak bir forvet transferi istediği ve bu bağlamda Islam Slimani ismine yönelindiği kaydedildi.

RB Salzburg'tan golcü Munas Dabbur ile anlaşan Sevilla, oyuncunun sezon sonunda takıma katılacak olması nedeniyle alternatif arayışına başladı.

SLIMANI ÜMRANİYESPOR MAÇINDA ISLIKLANDI

Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Cezayirli golcü, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmada kaçırdığı goller sonrasında taraftardan tepki gördü.

Bu sezon 21 karşılaşmada 1687 dakika oyunda kalan 30 yaşındaki golcü, sadece 4 gol attı.



 

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