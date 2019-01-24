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Islam Slimani'ye Premier Lig'den talip!

Premier Lig ekibi Southampton'ın, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Islam Slimani'ye Premier Lig'den talip!
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24 Ocak 2019 03:45
Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Championship ekibi Aston Villa ile transfer ismi anılan Islam Slimani'ye Premier Lig'den de talip çıktı.

Cezayir basınında yer alan haberde "Fenerbahçe'nin performansından memnun olmadığı Islam Slimani, Premier Lig'e erken geri dönüş yapabilir" ifadeleri yer aldı.

Premier Lig'de 15. sırada yer alan Southampton'ın 30 yaşındaki golcü için Leicester City'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan Slimani, 4 gol attı.

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