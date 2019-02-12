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Islam Slimani: "Zenit maçı yeni başlangıç olacak"

Devre arasında gönderilmesi düşünülen ancak takımda kalan Islam Slimani, Zenit karşısında Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.

Kaynak: Türkiye
Islam Slimani: 'Zenit maçı yeni başlangıç olacak'
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12 Şubat 2019 12:17
Devre arasında gönderilmesi düşünülen ancak takımda kalan Islam Slimani, Zenit karşısında Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.

Geldiği günden beri bekleneni veremeyen Cezayirli golcü "İnsanları hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama buna Zenit karşısında son vereceğim" iddiasında bulundu.

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Ersun Yanal, "Belki de Zenit karşısında gecenin futbolcusu olur" dedi.

Islam Slimani konusunda, "Slimani ile ilgili bir tereddütüm yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Slimani'yi anlamak istiyorum ve anlıyorum. O da çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak Slimani bu zorluklarla başa çıkabilecek deneyime sahip. Evet, kötü bir performans ama bu kötü gidecek anlamına gelmez. O zaman hayatta adım atmamamız gerekiyor. Sabah kalkıp, akşam yatana kadar birçok kötülükle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı

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