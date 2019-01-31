Islam Slimani ve Real Betis iddiası!

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Islam Slimani'nin transferin son gününde La Liga'ya gideceği iddia edildi.
Bonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştığı ve Betis'in Slimani'yi 6 ay kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.
ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirken ''Islam Slimani'yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı'' ifadelerini kullanmıştı.
Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.
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Bonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştığı ve Betis'in Slimani'yi 6 ay kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.
ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirken ''Islam Slimani'yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı'' ifadelerini kullanmıştı.
Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.
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