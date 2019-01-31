Islam Slimani ve Real Betis iddiası!

ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan'nin transferin son gününde'ya gideceği iddia edildi.Bonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştığı ve Betis'in Slimani'yi 6 ay kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirkenifadelerini kullanmıştı.Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.