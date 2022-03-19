Islam Slimani, Sporting'i sırtlıyor

Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde geri döndüğü Sporting'i kurtarmaya devam ediyor.

, Fotoğraf; EPA
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Islam Slimani, Sporting'i sırtlıyor
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19 Mart 2022 13:17
Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde Sporting'e imza atmıştı. 6 yıl sonra Sporting'e geri dönen Slimani, yeşil-beyazlı formayla gollerine devam ediyor.

Sporting'in Morierense'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta perdeyi açan Islam Slimani, ligde çıktığı son 3 maçta 4 gol kaydetti. Ligde toplam 6 maçta süre alan Slimani ilk üç maçında sonradan oyuna girmiş ve skor katkısı sağlayamamıştı.

Sporting ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor.

Deplasmanda 2-0 kazanan Sporting puanını 64'e yükseltti. Yeşil beyazlılar lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 

 

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