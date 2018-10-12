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Islam Slimani, Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Islam Slimani'nin, Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında oynaması zor gözüküyor.

Kaynak: Milliyet
Islam Slimani, Sivasspor maçında oynayacak mı?
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12 Ekim 2018 11:10
Fenerbahçe'de Islam Slimani şoku yaşanıyor. Son Başakşehir maçında sakatlanan golcü futbolcu, Cezayir Milli Takımı kadrosundan da çıkarıldı.

Sağ uyluk arkasındaki kasta yırtık sebebiyle futbolcunun Sivasspor maçında da oynaması zor. Bu zorlu deplasmana teknik heyet Michael Frey'i hazırlıyor.

Takımın en önemli isimlerinden olan futbolcunun yokluğu teknik heyeti fazlasıyla sıkıntıya soktu. Bu ismin yanısıra dün ameliyat olan Mehmet Topal'ın da yokluğu takımın toplam fizik gücünde ciddi bir gerilemeye sebep olacak.

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