Islam Slimani: "Salah, Ballon d'Or'u kazanabilir, neden olmasın?"

Lyon'un santrfor oyuncusu Islam Slimani, Mohamed Salah için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Islam Slimani: 'Salah, Ballon d'Or'u kazanabilir, neden olmasın?'
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09 Kasım 2021 22:47
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'un Cezayirli santrforu Islam Slimani, Ballon d'Or töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

Slimani, "Salah'ın Ballon d'Or için şansı var mı?" sorusuna "Neden olmasın? Salah da bizim gibi Arap bir futbolcu. Arap dünyasını her yerde iyi temsil ediyor. Ballon d'Or'a aday gösterilmesi biz Araplar için bir onur." ifadelerini kullandı.


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