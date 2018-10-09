Islam Slimani sakatlandı, kadrodan çıkartıldı!

'nin forveti, sakatlığı nedeniylekadrosundan çıkartıldı.Slimani, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer alamayacak. Fenerbahçe'nin bir diğer Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia ise kadroda kendisine yer buldu. Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'nin de kadroda olduğu belirtildi.Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin sakatlığı hakkında bilgi verilmezken golcü oyuncunun yerine Oussama Darfalou'nun davet edildiği açıklandı.