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Islam Slimani sakatlandı, kadrodan çıkartıldı!

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Islam Slimani sakatlandı, kadrodan çıkartıldı!
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09 Ekim 2018 15:35
Fenerbahçe'nin forveti Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Slimani, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer alamayacak. Fenerbahçe'nin bir diğer Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia ise kadroda kendisine yer buldu. Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'nin de kadroda olduğu belirtildi.

Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin sakatlığı hakkında bilgi verilmezken golcü oyuncunun yerine Oussama Darfalou'nun davet edildiği açıklandı.

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