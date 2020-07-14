Islam Slimani, Marsilya yolunda

Geçen sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Monaco'da tekrar hayata döndükten sonra Fransa'ya başka bir takımla dönmeye hazırlanıyor.



Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli oyuncunun peşine, Ligue 1 ekiplerindne Marsilya düştü. Leicester City'den ayrılmayı isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



"10 MİLYON EURO BONSERVİS"



İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi.



Slimani, Monaco'da 19 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



