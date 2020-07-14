Islam Slimani, Marsilya yolunda

Fransa'da Monaco ile eski günlerine yaklaşan Islam Slimani'nin peşinde Marsilya düştü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Islam Slimani, Marsilya yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2020 20:06
Geçen sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Monaco'da tekrar hayata döndükten sonra Fransa'ya başka bir takımla dönmeye hazırlanıyor.

Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli oyuncunun peşine, Ligue 1 ekiplerindne Marsilya düştü. Leicester City'den ayrılmayı isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

"10 MİLYON EURO BONSERVİS"

İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi.

Slimani, Monaco'da 19 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için