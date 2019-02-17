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Islam Slimani' Konya'ya sıfır çekti

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Islam Slimani'nin Atiker Konyaspor maçında sahanın en etkisiz ismi olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sabah
Islam Slimani' Konya'ya sıfır çekti
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17 Şubat 2019 10:22
İlk yarıda Jahovic'in atılmasıyla eksilen Konyaspor, Fofana'nın harika golüyle öne geçti. Yüklenen Fenerbahçe, Jailson ile devre bitmeden beraberliği bulsa da Kocaman'ın öğrencilerini geçemedi ve yine ateş hattına yaklaştı. Sarı-lacivertliler böylece evinde iki maç aradan sonra puan kaybetti

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimani yine sahanın en etkisiz ismiydi.

Hafta içinde Zenit ile oynanan maçta attığı golün ardından Soldado'nun da cezalı olmasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Slimani 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut atamadığı gibi, son dakikalarda yaptığı faullerle de Konyaspor'u rahatlatan isim oldu.

KOŞMAK YETMEDİ!
Fenerbahçe dün 113.2 kilometre koşsa da bu çabası galibiyete yetmedi. 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ise karşılaşmayı 110.55 kilometre ile tamamladı.

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İsla'nın cezalı olması sebebiyle dün gece sağ bek oynayan Nabil Dirar, Süper Lig kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı: 7.



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