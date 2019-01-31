Islam Slimani, Beits'e imzaya gidiyor

ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan'nin transferin son gününde'ya gitmesi bekleniyor.Transferin son gününde Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi beklenen Islam Slimani'ninile anlaştığı ortaya çıktıBonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştıığ belirtildi. Bu transferin 31 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. İspanyol temsilcisi, Slimani'yi 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirkenifadelerini kullanmıştı.Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.