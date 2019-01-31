Islam Slimani, Beits'e imzaya gidiyor

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Islam Slimani'nin transferin son gününde La Liga'ya gitmesi bekleniyor.
Transferin son gününde Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi beklenen Islam Slimani'nin Real Betis ile anlaştığı ortaya çıktı
Bonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştıığ belirtildi. Bu transferin 31 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. İspanyol temsilcisi, Slimani'yi 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirken ''Islam Slimani'yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı'' ifadelerini kullanmıştı.
Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.
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Transferin son gününde Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshetmesi beklenen Islam Slimani'nin Real Betis ile anlaştığı ortaya çıktı
Bonservisi Leicester City'de bulunan ve Cardiff'in de ilgilendiği Slimani'nin Real Betis ile anlaştıığ belirtildi. Bu transferin 31 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. İspanyol temsilcisi, Slimani'yi 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
ERSUN YANAL AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'ye transfer görüşmesi için izin verdiklerini belirtirken ''Islam Slimani'yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı'' ifadelerini kullanmıştı.
Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın