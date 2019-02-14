Islam Slimani, Avrupa'da bir başka!

sezon başında Türkiye'ye geldiğinde herkes ondan Süper Lig'i sallamasını bekliyordu. Sporting'te patlama yapmış, Premier Lig'de top koşturmuş Cezayirli, sarı-lacivertlilerin gol derdine derman olacaktı. Ancak, 30 yaşındaki yıldız, ilk yarı boyunca çıktığı 14 maçta sadece bir gol atarak büyük hayal kırıklığına sebep oldu.Ersun Yanal üstünü çizdiği Slimani'ye "Kendine kulüp bul" dedi. Cezayirli devre arasında görüştüğü takımlarla anlaşamayınca Fenerbahçe'de kaldı ama ligde forma şansı bulamadı. Soldado, Avrupa kadrosunda olmadığı için Zenit maçına ilk 11'de başlayan Islam Slimani, maç öncesi Yanal'ın "Gol atacak" iddiasını boşa çıkarmadı ve 1-0'lık Zenit galibiyetinin mimarı oldu.Bu durum Süper Lig'de kaybolan Islam Slimani ile ilgili ilginç bir gerçeğin de gözler önüne serilmesini sağladı. 14 lig maçında bir, üç kupa karşılaşmasında da bir gol kaydeden Slimani, altı Avrupa maçında üç defa ağları havalandırarak "Benim yerim Avrupa" mesajı verdi. Lig performanslarına göre yüzde 3'le Avrupa'daki en kötü golcü unvanına sahip olan Slimani, Avrupa Ligi'nde ise maç başına 0,5 gol oranı yakaladı. Cezayirli yıldızın, Avrupa maçlarında kaleyi bulan son üç şutu da golle sonuçlandı. Zenit karşısında takımı galibiyete taşımanın moraliyle konuşan Slimani "Bir takım içinde işler iyi gidiyorsa, herkes daha iyi gözükecektir. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok daha iyi olmak için savaşacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu.Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 5 gol kaydeden Slimani'nin lig ve Avrupa performansları arasında dağlar kadar fark var. Cezayirli 14 lig maçında attığı tek golle 0,07 ortalamada kaldı. Slimani, Avrupa'da ise altı maçta üç defa ağları havalandırarak 0,5 ortalama yakaladı.