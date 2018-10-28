Islam Slimani atıldı, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı mücadelede büyük gerginlik yaşandı.
Islam Slimani, 71. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in VAR izlemesinin ardından verdiği penaltının ardından sert itirazlarda bulundu ve üst üste 2 sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Cezayirli oyuncu, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.
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Islam Slimani, 71. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in VAR izlemesinin ardından verdiği penaltının ardından sert itirazlarda bulundu ve üst üste 2 sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Cezayirli oyuncu, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.
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