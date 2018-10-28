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Islam Slimani atıldı, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, Ankaragücü maçının 71. dakikasında itirazlarının ardından kırmızı kart gördü ve derbide cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Islam Slimani atıldı, Galatasaray derbisinde yok!
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28 Ekim 2018 22:16
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı mücadelede büyük gerginlik yaşandı.

Islam Slimani, 71. dakikada hakem Hüseyin Göçek'in VAR izlemesinin ardından verdiği penaltının ardından sert itirazlarda bulundu ve üst üste 2 sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cezayirli oyuncu, Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

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