Islam Slimani antrenmandan atıldı

Sporting menajeri Ruben Amorim ile bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani arasındaki ipler kopma noktasına gelirken son olarak Portekizli çalıştırıcı, Slimani'nin antrenmana alkollü gelmesi nedeniyle antrenmandan kovdu.



Portekiz basınında yer alan habere göre; Slimani antrenmana alkollü geldi. Duruma sinirlenen Ruben Amorim, tecrübeli golcüyü kovduğu belirtildi.



Devre arasında Lyon'dan ayrılıp Sporting'e transfer olan Cezayirli oyuncu 27 maçta 8 gol atarken 2 asist yaptı.





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