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Islam Slimani anlaştı, Fenerbahçe izin vermedi

Fenerbahçe'de Islam Slimani'nin Real Betis'e transferini yönetimin son anda engellediği ifade edildi.

Kaynak: Sporx.com
Islam Slimani anlaştı, Fenerbahçe izin vermedi
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31 Ocak 2019 23:53
Fenerbahçe'de ilk yarının hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Islam Slimani'nin Real Betis'e transferi son anda iptal oldu.

Portekiz basınında yer alan habere göre, bonservisi Leicester City'de olan ve Fenerbahçe'de kiralık oynayan Cezayirli oyuncu, Betis ile transfer konusunda anlaşmaya vardı ancak sarı-lacivertliler son anda transfere izin vermedi.

Son gün forvet transferi için Vincent Janssen başta olmak üzere birçok isimle göreşen Betis'in Leicester City ile anlaşma sağladığı ancak Fenerbahçe'nin ayrılıktan vazgeçtiği belirtildi.

ERSUN YANAL MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da geçtiğimiz günlerde Slimani'nin tutmadığını kaydderken, ''Islam Slimani'yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı'' ifadelerini kullanmıştı.

Slimani Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.





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