Isla'da 'serbest kalma bedeli' ile önlem

Fenerbahçe'den ayrılan Isla, bir süre boşta kaldıktan sonra kıtası Günay Amerika'ya dönerek Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oldu.



Brezilya ekibi, yakın zamanda yaşadığı Rafinha deneyiminden dolayı Isla için 'serbest kalma bedeli' ile önlem aldı.



RAFINHA SONRASI ÖNLEM



Rafinha, sözleşmesinde yer alan bir maddeden dolayı Avrupa'ya gitmek isterse bedelsiz olarak ayrılabiliyordu. Olympiakos'un ilgisi sonrası bu madde devreye girdi ve sağ bek oyuncusu bedelsiz olarak Yunanistan yolunu tuttu.



Flamengo, benzer bir senaryonun öne geçmek için Şilili oyuncu Isla'da 12 milyon dolarlık serbest kalma bedelini sözleşmeye ekledi. Buna göre 2022'den önce Isla'yı kadrosuna katmak isteyen herhangi bir takım, Brezilya devine 12 milyon dolar ödemek zorunda olacak.



