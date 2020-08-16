Isla, Flamengo'yu seçti! 2 yıllık kontrat...

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Isla, Flamengo'yu seçti! 2 yıllık kontrat...
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16 Ağustos 2020 14:49
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.

İspanya'dan Real Betis ve Arjantin'den Boca Juniors'un istediği Şilili futbolcu, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kısa sürede kendisini 2 yıllığına Flamengo'ya bağlayacak olan imzayı atacak.

Fenerbahçe'de toplamda 91 resmi maça çıkan Isla, gol atma başarısı gösteremezken 13 asist yaptı.

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