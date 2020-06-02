İşkur Kısa Çalışma ödeneği iptal dilekçesi örneği

Kısa çalışma ödennedği içi ital yapvurus kçKısa çalışma ödeneği her ayın 5 'inde yapılmaktadır. Yürürlükte olan mevzuata göre yapılan bu ödemeler, bu ayın 5 'ine yetişmedi Ancak binlerce firmanın milyonları aşan çalışanı için yaptığı başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların 6 Nisan'da bu ödemeden yararlanabilmeleri teknik olarak imkânsız gözüküyor.İBAN bilgilerini güncellemesini istedi. İŞKUR resmi internet adresi e sube sayfasından yayımlanan duyuruda ödenek alacakların İBAN bilgisini güncellemesi istendi. Olağanüstü durumlarda, krizlerde bir işyerinin haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara devlet tarafından, işverenin başvuru yapması durumunda kısa çalışma ödeneği verilir.Kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR,- İşçilere kısa çalışma ödeneği ,- Genel Sağlık Sigortası primleri ,ödemelerini yapar.İşverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir.Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları değerlendirmesi bitmesi ile ödemeler yapılacak.Corona virüs önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneği tekrar düzenlendi. Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60'a çekildi.Normal koşullarda kısa çalışma incelemeleri uzun sürüyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı ilk günlerde çıkartılan kanunla süre 60 güne indirildi ancak bu sürenin de uzun olacağı görüldüğü için ikinci bir değişiklik yapıldı. Önce işverenin beyanı esas alınarak ödeme yapılacak, daha sonra inceleme gerçekleştirilecek. Bu değişiklik yapılmasaydı nisan ayında kısa çalışma yapanların mayıs ayında ödenek alması çok zordu. Ancak, değişiklik sonrası 5 Mayıs'ta ödemelerin yapılması bekleniyor. Mart ayında kısa çalışma yapanlara ödemeler ise bu hafta başladı.