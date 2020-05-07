İŞKUR işsizlik ödeneği (maaşı) sorgulama ekranı, işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşlerini kaybeden binlerce kişi zaman zaman 'İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek, hesaba ne zaman yatacak?' sorusunu yöneltiyor. Hükümet koronavirüs sonrası PTT yerine ödeneğin iban yoluyla bankalara yatırılacağını belirtmişti. İşte işsizlik ödeneği tarihi...

07 Mayıs 2020 16:09
İŞKUR işsizlik ödeneği (maaşı) sorgulama ekranı, işsizlik maaşı nasıl alınır?
Türkiye'de binlerce işsiz işsizlik ödeneğini bekliyor. Corona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar işsizlik ödeneğini mayıs ayında hesaplarından çekecekler. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte işsizlik ödeneği tarihi...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU, SONUÇ SORGULAMA, IBAN GİRME EKRANI İÇİN TIKLA



İŞKUR TELEFON NUMARASI: ALO 170
İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İBAN NUMARASI NASIL İŞKUR'A VERİLİR?

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." açıklamasını yaptı.

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