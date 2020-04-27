İŞKUR işsizlik ödeneği (maaşı) sorgulama ekranı

İŞKUR TELEFON NUMARASI: ALO 170

Türkiye'de binlerce işsiz işsizlik ödeneğini bekliyor. Corona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar işsizlik ödeneğini mayıs ayında hesaplarından çekecekler. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte işsizlik ödeneği tarihi...İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor.Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." açıklamasını yaptı.