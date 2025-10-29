-
-
-
İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları 2025 isim listesi sorgulama: Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı sonuçlar açıklandı mı?
Haber Tarihi: 29 Ekim 2025 12:30 -
Güncelleme Tarihi:
29 Ekim 2025 12:30
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları, kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından isim listeleri şeklinde yayımlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 150 bin öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak. Üniversitelerin kontenjanlarına göre kura çekimleri, farklı tarihlerde yapılıyor. Kura çekimi sonuçları açıklandıktan sonra hak kazanan adaylar gerekli belgelerle ilgili yerlere müracaat ediyor. Belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar programa dahil ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı'nda çalışan öğrencilere günlük 1083 lira ödeme yapılıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı 2025 sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, Gençlik Programı kura sonucu sorgulama yöntemi…
İŞKUR Gençlik Programı'nda adaylar haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat çalışabiliyor. Programa katılan öğrencilere 1083 lira ödemenin yanında genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Çukurova Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi gibi üniversitelerin kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlandı. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandıktan sonra adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri, vukuatlı nüfus örneği, adli sicil kaydı, öğrenci belgesi gibi belgelerle üniversitenin ilgili kurumuna müracaat edecek ve süreci başlatacak. İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler…
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2025 SORGULAMA
Üniversiteler akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını topladı. Başvuru ve kura tarihleri farklılık gösterdiğinden sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar kura çekimi sonuçlarını ilgili üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden takip ediyor. Başvuru yapan adaylar sonuçlara ilişkin isim listelerine kendi eğitim aldıkları üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUCU AÇIKLAYAN ÜNİVERSİTELER
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
