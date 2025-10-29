İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları 2025 isim listesi sorgulama: Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı sonuçlar açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı'nda adaylar haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat çalışabiliyor. Programa katılan öğrencilere 1083 lira ödemenin yanında genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Çukurova Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi gibi üniversitelerin kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlandı. İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandıktan sonra adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri, vukuatlı nüfus örneği, adli sicil kaydı, öğrenci belgesi gibi belgelerle üniversitenin ilgili kurumuna müracaat edecek ve süreci başlatacak. İşte, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler…

Üniversiteler akademik takvimlerine göre İŞKUR Gençlik Programı başvurularını topladı. Başvuru ve kura tarihleri farklılık gösterdiğinden sonuçlar toplu olarak açıklanmıyor. Adaylar kura çekimi sonuçlarını ilgili üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden takip ediyor. Başvuru yapan adaylar sonuçlara ilişkin isim listelerine kendi eğitim aldıkları üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ