İskoçya'da ligler 10 Haziran'a kadar ertelendi

İskoçya Futbol Fedarasyonu, İskoçya'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağı açıkladı.

Haber; AA
İskoçya'da ligler 10 Haziran'a kadar ertelendi
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10 Nisan 2020 07:00
İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağı bildirildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.

 
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