İskoçya'da lig tescil edildi, şampiyon Celtic

Hollanda: Ajax

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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İskoçya Ligi ile ilgili karar verildi. Ligde yer alan 12 takımın, sezonun tamamlanmasının mümkün olmadığını kabul etmesinin ardından İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi.Şampiyonluk için oynanacak Play-Off maçları öncesinde ezeli rakibi Rangers'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, maç başına puan ortalamasının hesap edilmesinin ardından şampiyon ilan edildi.Bu kararın ardından Celtic, İskoçya Ligi'nde arka arkaya 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu.Öte yandan 12 takımlı ligde 23 puanla son sırada yer alan ve bir üstündeki Hamilton'un 4 puan gerisinde olan Hearts ise küme düşürüldü.Daha önce de Hollanda Ligi'nde sezon tamamlanmamış ve beyaz sezon ilan edilerek şampiyon belirlenmemişti. Belçika Ligi'nde ise Club Brugge, Fransa Ligi'nde ise Paris Saint Germain sezonun tamamlanamayacağı yönünde fikir birliğine varılmamasının ardından "hükümetin de destekleyici fikri" ile ilgili federasyonlar tarafından şampiyon ilan edilmişti.Belçika, Hollanda ve Fransa ligleri iptal kararı verdiler. Fransa Futbol Federasyonu aynı görüşte olmamasına rağmen Fransa Başbakanı bu kararı verdi. Fransa'da PSG liderdi ve çok ciddi puan farkı vardı. Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda, sadece gol farkı var. Arkasında yine iki takımımız az farkla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Ligden düşmeye gelirsek yine gol farkıyla. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız ligleri oynatarak bitirmektir. Aksi halde büyük huzursuzluklar olur. Futbol sevgisi başka hiçbir şeye benzemiyor. Kim hak etmişse o şampiyon olsun.