İskoçya veda etti, Macaristan üçüncülük ümidini korudu

Csoboth'un son saniyede attığı golle galip geldi ve EURO 2024'te gruptan çıkmak adına ümitlerini korudu.

Macar futbolcu Barbanas Varga, girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi.

Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonucu Macar futbolcu sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerin ardından Varga'nın bilincinin yerinde olduğu açıklandı.

Bu sonuçla birlikte üç maç sonunda 1 puanda kalan İskoçya son sırada kalarak turnuvaya veda etti. Macaristan ise 3 puana yükselerek grubunu üçüncü tamamladı. Macarlar böylece rakiplerinin alacağı sonuçlara göre en iyi üçüncüler sıralamasında yer alarak üst tura çıkmayı bekleyecek.

3 PUAN: Avusturya

3 PUAN: Slovakya

3 PUAN: Macaristan

2 PUAN: Slovenya

1 PUAN: Arnavutluk

1 PUAN: Çekya

EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımında etkisiz oyunuyla geçildi. İkinci yarıda baskısını artıran Macaristan aradığı golü son saniyelerde buldu.Karşılaşmanın 90+10'ncu dakikasında kendi yarı sahasından hızlı hücuma çıkan Macaristan,Karşılaşmanın 69. dakikasında