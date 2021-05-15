İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

🔸Galibiyet: 32

🔸Beraberlik: 6

🔸Yenilgi: 0

🔸Puan: 102

🔸Gol sayısı: 92



Glassgow Rangers, İskoçya Ligi'nde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamladı.



Rangers'ı hayata döndüren Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde de büyük bir efsane olma yolunda ilerliyor. pic.twitter.com/fxgzHc6NJz



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers, son hafta maçında Aberdeen'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı.Mart ayında zaferini ilan eden Rangers, şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında Aberdeen'i ağırladı.Ibrox Stadı'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi Celtic'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Glasgow ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.