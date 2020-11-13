İskoçya penaltılarla Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off finalinde Sırbistan ile İskoçya karşı karşıya geldi.
Rajko Mitic Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla İskoçya kazanarak adını Euro 21'e yazdırmayı başardı.
Maçın ilk yarısında gol gelmezken İskoçya 52. dakikada Christie ile öne geçti. 90. dakikaya gelindiğinde Luka Jovic maça eşitliği getirerek uzatmalara gidildi. Uzatmalarda gol olmayınca ise penaltı vuruşları yapıldı.
Penaltı atışları sonucunda Mitrovic'in penaltısını kaleci Marshall kurtarınca İskoçya 23 yıl aradan sonra adını büyük bir turnuvaya adını yazdırdı.
Rajko Mitic Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla İskoçya kazanarak adını Euro 21'e yazdırmayı başardı.
Maçın ilk yarısında gol gelmezken İskoçya 52. dakikada Christie ile öne geçti. 90. dakikaya gelindiğinde Luka Jovic maça eşitliği getirerek uzatmalara gidildi. Uzatmalarda gol olmayınca ise penaltı vuruşları yapıldı.
Penaltı atışları sonucunda Mitrovic'in penaltısını kaleci Marshall kurtarınca İskoçya 23 yıl aradan sonra adını büyük bir turnuvaya adını yazdırdı.