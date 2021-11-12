İskoçya; Moldova'yı yendi, Play-off'u garantiledi!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, deplasmanda Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

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İskoçya; Moldova'yı yendi, Play-off'u garantiledi!
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12 Kasım 2021 21:52
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 9. maçında İskoçya, Moldova deplasmanına konuk oldu.

Stadionul Zimbru'da oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı ve Play-off'a kaldı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Nathan Patterson, 65. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonuçla İskoçya puanını 20'ye çıkartırken Moldova 1 puanda kaldı.

İskoçya gruptaki son maçını Danimarka'yı konuk edecek, Moldova ise Avusturya'ya konuk olacak.


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