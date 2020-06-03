İskoçya Ligi'nde yeni sezonun hedef tarihi belli oldu

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması planlanıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezonunun tamamlanmadan tescil, lider Celtic'in de şampiyon ilan edildiği ligde, yeni sezona ilişkin yol haritası belli oldu.İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamaya göre, birinci ligde 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması konusunda yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varıldı.Maçların seyircisiz oynanacağı göz önünde bulundurularak kulüplerin, tribün geliri sağlamak amacıyla "sanal kombine bilet" satabileceği de belirtildi.