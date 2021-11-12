Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 9. maçında İskoçya, Moldova deplasmanına konuk oldu.
Stadionul Zimbru'da oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı.
İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Nathan Patterson, 65. dakikada Che Adams kaydetti.
Bu sonuçla İskoçya puanını 20'ye çıkartırken Moldova 1 puanda kaldı.
Stadionul Zimbru'da oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı.
İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Nathan Patterson, 65. dakikada Che Adams kaydetti.
Bu sonuçla İskoçya puanını 20'ye çıkartırken Moldova 1 puanda kaldı.