İskoçya; Moldova'yı yendi, geri sayıma geçti!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, deplasmanda Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

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İskoçya; Moldova'yı yendi, geri sayıma geçti!
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12 Kasım 2021 21:52
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 9. maçında İskoçya, Moldova deplasmanına konuk oldu.

Stadionul Zimbru'da oynanan maçı İskoçya 2-0 kazandı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Nathan Patterson, 65. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonuçla İskoçya puanını 20'ye çıkartırken Moldova 1 puanda kaldı.


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