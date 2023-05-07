İskoçya'da şampiyon Celtic!

İskoya Premier Ligi'nde Steven Naismith'in ekibi Hearts ile Angelos Postecoglou'nun yönetimindeki Celtic karşı karşıya geldi.



Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Celtic'e şampiyonluğu getiren golleri 67. dakikada Kyogo Furuhashi ve 81. dakikada Oh Hyun-Gyu kaydetti. Ev sahibi Hearts'ta ise Alexander Cochrane 45. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte puanı 95'e yükselten Celtic, en yakın takipçisi Rangers'ın maçına bakmaksızın şampiyon oldu ve üst üste ikinci, toplamda ise 53. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ