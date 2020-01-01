İskoçya'da pozitif koronavirüs şoku

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.



İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.



Gilmour, 0-0 berabere sona eren İngiltere maçında 76 dakika forma giymişti.



D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek.



