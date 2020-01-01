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İskoçya'da pozitif koronavirüs şoku

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Gilmour'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

İskoçya'da pozitif koronavirüs şoku
İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Gilmour, 0-0 berabere sona eren İngiltere maçında 76 dakika forma giymişti.

D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
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