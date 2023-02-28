İSKİ baraj doluluk oranları! 28 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yağmurlu havaların giderek azalmasıyla Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 35.26 oldu. Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kuraklık endişesi ile baraj doluluk oranlarını yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 28 Şubat Salı gününe ait doluluk oranlarıİstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları geçtiğimiz yıllara oranla düşüş eğilimi gösteriyor. Şubat ayının sonu olmasına rağmen İstanbul'da beklenen yağmurlar ve kar yağışı henüz gerçekleşmedi. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranları şubat ayı sonu itibarıyla %35.21 seviyelerine düştü.Öte yandan İstanbul Alibey barajı yüzde 10.99, Büyükçekmece barajı yüzde 31.78, Darlık barajı 39.81, Elmalı barajı 36.36, Istrancalar barajı yüzde 40.14, Kazandere barajı yüzde 2.82, Ömerli barajı yüzde 50.62, Pabuçdere barajı yüzde 6.86, Sazlıdere barajı yüzde 33.46 ve Terkos barajı 32.42 doluluk oranlarına sahip.Doluluk oranı en yüksek olan baraj % 49.9 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise % 3.3 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi yüzde 6.96 ile Pabuçdere takip ediyor.Alibeyköy yüzde 10.95Büyükçekmece yüzde 31.78Darlık yüzde 39.92Elmalı yüzde 36.25Istrancalar yüzde 38.41Kazandere yüzde 2.7Ömerli yüzde 50.82Pabuçdere yüzde 6.96Sazlıdere yüzde 33.39Terkos yüzde 32.42ASKİ verilerine göre, Ankara'da toplam baraj doluluk oranı yüzde %25,42'ye düştü.İzmir'de ise genel baraj doluluk oranı dün yüzde 27,99 olarak belirlendi.