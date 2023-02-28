Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 09:56

İSKİ baraj doluluk oranları! 28 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı

28 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden İstanbul'un baraj doluluk oranları merak ediliyor. Barajlar Şubat 2023 itibarıyla kritik seviyelere geriledi. Dünya çapında yaşanan iklim krizi ve mevsim değişiklikleri sebebiyle bu yıl Türkiye'de beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Şubat ayının sonunda olunmasına rağmen havaların da soğuk olmaması akıllara "İstanbul barajları yüzde kaç dolu?" sorusunu getirdi. İşte İstanbul baraj doluluk oranları 2023…

İSKİ baraj doluluk oranları! 28 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı
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Yağmurlu havaların giderek azalmasıyla Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 35.26 oldu. Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kuraklık endişesi ile baraj doluluk oranlarını yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 28 Şubat Salı gününe ait doluluk oranları
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023

İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları geçtiğimiz yıllara oranla düşüş eğilimi gösteriyor. Şubat ayının sonu olmasına rağmen İstanbul'da beklenen yağmurlar ve kar yağışı henüz gerçekleşmedi. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranları şubat ayı sonu itibarıyla %35.21 seviyelerine düştü.
Öte yandan İstanbul Alibey barajı yüzde 10.99, Büyükçekmece barajı yüzde 31.78, Darlık barajı 39.81, Elmalı barajı 36.36, Istrancalar barajı yüzde 40.14, Kazandere barajı yüzde 2.82, Ömerli barajı yüzde 50.62, Pabuçdere barajı yüzde 6.86, Sazlıdere barajı yüzde 33.46 ve Terkos barajı 32.42 doluluk oranlarına sahip.



Doluluk oranı en yüksek olan baraj % 49.9 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise % 3.3 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi yüzde 6.96 ile Pabuçdere takip ediyor.

Alibeyköy yüzde 10.95

Büyükçekmece yüzde 31.78

Darlık yüzde 39.92

Elmalı yüzde 36.25

Istrancalar yüzde 38.41


Kazandere yüzde 2.7

Ömerli yüzde 50.82

Pabuçdere yüzde 6.96

Sazlıdere yüzde 33.39

Terkos yüzde 32.42

Peki, Ankara ve İzmir'de barajların son durumu nasıl?

ASKİ verilerine göre, Ankara'da toplam baraj doluluk oranı yüzde %25,42'ye düştü.

İzmir'de ise genel baraj doluluk oranı dün yüzde 27,99 olarak belirlendi.
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