İskenderunspor ve Iğdır finalist

Ligde 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükselen takımlar oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İskenderunspor ve Iğdır finalist
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18 Mayıs 2022 21:51
Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

İlk maçta 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasındaki rövanşı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

1-1'in rövanşında konuk ettiği 52 Orduspor FK'yi 2-1 yenen İskenderunspor, finale yükselen diğer takım oldu.

 
 
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