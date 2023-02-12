İskenderunspor'un antrenörü Uğur Kurt, hayatını kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.



İskenderunspor'un Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Başımız sağ olsun. Türk futbolunun değerli ismi, kaleci antrenörümüz Uğur Kurt'u yaşanılan deprem felaketinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Merhum Uğur Kurt hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Seni unutmayacağız hocam. Daima kalbimizdesin"



Kurt'un vefatından ardından daha önce görev aldığı kulüpler Galatasaray ve Başakşehir ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



Galatasaray: "Bir dönem kulübümüzde de kaleci antrenörü olarak görev alan, İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kurt'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İskenderunspor'a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."



TFF: "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz."





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