İskenderunspor'un antrenörü Uğur Kurt, hayatını kaybetti

İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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İskenderunspor'un antrenörü Uğur Kurt, hayatını kaybetti
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12 Şubat 2023 16:45
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'da kaleci antrenörü Uğur Kurt, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

İskenderunspor'un Başkanı Hakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Başımız sağ olsun. Türk futbolunun değerli ismi, kaleci antrenörümüz Uğur Kurt'u yaşanılan deprem felaketinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhum Uğur Kurt hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Seni unutmayacağız hocam. Daima kalbimizdesin"

Kurt'un vefatından ardından daha önce görev aldığı kulüpler Galatasaray ve Başakşehir ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Galatasaray: "Bir dönem kulübümüzde de kaleci antrenörü olarak görev alan, İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kurt'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İskenderunspor'a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

TFF: "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz."

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