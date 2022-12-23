İskenderunspor'da Nedim Yiğit dönemi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, teknik direktör Nedim Yiğit ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce A Milli Takım, Galatasaray, Başakşehir, Altınordu ve Göztepe'de görev alan Nedim Yiğit ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Yiğit'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, teknik direktörümüz Nedim Yiğit'e ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Nedim Yiğit'in Türk futboluna Ozan Kabak, Emre Çolak ve Semih Kaya gibi oyuncuları kazandırdığı hatırlatıldı.



İskenderunspor, 11 Aralık'ta Bucaspor 1928'e 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Bülent Yenihayat'la yollarını ayırmıştı.





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